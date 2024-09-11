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Meksika'da Tartışmalı Yargı Reformu Senatodan Geçti

Meksika'da hakimlerin halk oylamasıyla seçilmesini öngören yargı reformu, senatoda kabul edildi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 15:20
Meksika'da Tartışmalı Yargı Reformu Senatodan Geçti

Meksika'daki Yargı Reformu Süreci

Meksika'da, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador tarafından önerilen ve hakimlerin halk oylamasıyla seçilmesini öngören yargı reformu, geniş çaplı gösterilere rağmen senato tarafından onaylandı.

Gösteriler ve Senato Oylaması

Başkent Mexico City'de yüzlerce gösterici, güvenlik güçlerini aşarak senato binasına girdi. Tüm bu olaylara rağmen reform tasarısı, senatoda 41'e karşı 86 oyla kabul edildi.

Reformun Geçerliliği

Meksika'daki mevcut yargı sisteminde köklü değişiklikler getiren bu reformun yasalaşabilmesi için, ülkedeki 32 eyaletten en az 17'sinin onayını alması gerekiyor. Reformun resmi olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Hakimlerin Grevi

22 Ağustos'ta hakimler, bu yeni yargı reformuna karşı süresiz grev başlatmıştı. Ülke genelinde mahkemeler, "acil" davalar dışında faaliyetlerine 21 Ağustos itibarıyla ara vermişti. Hakimlerin grev eylemi, reform iptal edilene veya Kongre'nin ortak bir karar almasına kadar devam edecek.

Uzman Görüşü

Devlet Başkanı Obrador'un önerdiği yargı reformu, hakimlerin halk oylamasıyla seçmesini ve adayların Kongre ile yargı tarafından belirlenmesini kapsıyor. Ancak analistler ve uluslararası gözlemciler, bu durumun mahkemeleri deneyimsiz ve siyasi önyargıları olan yargıçlarla doldurabileceği konusunda endişe taşımaktadır.

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