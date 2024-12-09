Meksika'da Uçak Kaçırma Girişimi Engellendi

Meksika'da Uçak Kaçırma Girişimi

Meksika’da iç hatlar uçuşunda, kabin ekibi ve diğer yolcular, uçağı zorla ABD'ye yönlendirmeye çalışan yolcunun girişimini engelledi. Bu olay, Volaris hava yolu şirketine ait bir uçakta gerçekleşti.

Olayın Detayları

Uçak, Meksika'nın El Bajio bölgesinden Baja California eyaletindeki Tijuana şehrine gitmek üzere havalanmıştı. Ancak, 31 yaşındaki bir yolcu, eşi ve iki çocuğu ile seyahat ederken kabin görevlisine saldırarak kokpite girmeye çalıştı.

Yolcunun, uçağı zorla ABD'ye yönlendirme girişimi, kabin ekibi ve diğer yolcular tarafından başarılı bir şekilde önlendi. Uçak, ardından varış noktasından yaklaşık 2.220 kilometre uzaklıktaki Guadalajara Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Gözaltına Alınan Yolcunun İfadesi

Gözaltına alınan yolcu, ilk ifadesinde, yakın akrabasının suçlular tarafından kaçırıldığını ve bu nedenle tehdit edildiğini iddia etti. Volaris hava yolu şirketinin dava açması durumunda, şüphelinin 3 ila 20 yıl arasında hapis cezasıyla karşılaşabileceği bildirildi.