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Meksika'da Uyuşturucu Kartellerinin Sınırda Gözetleme Kameraları Tespit Edildi

Meksika'nın sınır bölgesinde uyuşturucu kartellerine ait gözetleme kameraları bulundu. Olayın detayları ve etkileri üzerine bilgiler.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 12:42
Meksika'da Uyuşturucu Kartellerinin Sınırda Gözetleme Kameraları Tespit Edildi

Meksika'da Kartellere Ait Gözetleme Kameraları Tespit Edildi

Meksika'nın Arizona sınırına yakın San Luis Rio Colorado şehrinde, uyuşturucu kartellerinin güvenlik birimlerini izlemek amacıyla yerleştirdiği gözetleme kameraları ortaya çıktı.

Gözetleme Kameralarının Bulunduğu Alan

Bu gözetleme kameralarının, bölgedeki asker ve polis hareketlerini takip etmek için üç farklı mahallede kurulduğu bildirildi. Askeri yetkililer, telefon ve ışık direklerinin yanı sıra palmiye ağaçlarına koli bandıyla sabitlenmiş toplamda 24 gözetleme kamerası tespit etti.

Tepkiler ve Geçmişteki Olaylar

Kuzey Sonora eyaletindeki savcılar, bu kameraların, kartellik faaliyetlerini yürütmek için asker ve polis hareketlerini izlemeyi hedeflediğini ifade etti. Ancak San Luis Rio Colorado, kartellerin kurduğu gözetleme ağlarının ilk kez ortaya çıktığı yer değil. 2015 yılında, Tamaulipas eyaletinde bir kartelin Texas sınırını izlemek amacıyla en az 39 gözetleme kamerası kullandığı belirlenmişti.

Sonuç

Bu durum, Meksika'daki kartel faaliyetlerinin sınır güvenliği açısından ne denli ciddi bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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