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Meksika'da Yargı Reformu Protestosu

Meksika'da binlerce kişi, Devlet Başkanı Obrador'un önerdiği yargı reformunu protesto etti.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 14:14
Meksika'da Yargı Reformu Protestosu

Meksika'da Yargı Reformuna Karşı Gösteriler

Meksika'da, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un önerdiği yargı reformunu protesto etmek amacıyla binlerce kişi sokaklara döküldü. Ulusal medyada yer alan haberlere göre, protestolar Mexico City başta olmak üzere, Michoacan, Puebla, Leon, Jalisco, Oaxaca ve Veracruz gibi eyaletlerde gerçekleşti.

Demokrasi ve Yargı Bağımsızlığı İçin Direniş

Göstermelere katılan vatandaşlar, reformun yargı bağımsızlığını tehdit ettiğine dair endişelerini dile getirdiler. Mexico City'deki yürüyüşte, federal mahkeme çalışanları ve yargıçlar, "yargı bağımsızlığı" ve "demokrasiye saygı" yazılı pankartlar taşıdılar.

Bağımsız Kurumların Ortadan Kaldırılması Kaygıları

Protestocular, bağımsız düzenleyici kurumların kaldırılmasına yönelik önerilerden de rahatsızlık duyuyor. Avukat Mauricio Espinosa, "Şu anda reformları protesto ediyoruz ama mesele sadece bunlarla sınırlı değil. Yargı organına ve özerk kurumlara yönelik bu saldırılar, yürütmeyi güçlendiriyor," dedi.

Espinosa, "Yargıçlar sponsorluk için para toplamak zorunda kalacaklar. Bu durumda, mahkeme kararları tamamen bağımsız olmayacak," şeklinde endişelerini aktardı.

Reformun İçeriği ve Endişeler

Obrador'un yargı reformu, yargıçların halk oylamasıyla seçilmesini öngörüyor. Adaylar ise Kongre ve yargı tarafından belirlenecek. Analistler ve uluslararası gözlemciler, bu durumun mahkemelerin az deneyimli ve siyasi önyargıları olan yargıçlarla doldurulmasına yol açacağından endişe ediyor.

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