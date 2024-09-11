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Meksika'da Yargı Reformu Protestosu Büyüyor

Meksika'da yargı reformuna karşı protestolar, Senato'ya kadar uzandı. Yüzlerce kişi 'reformu durdurun' çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 10:21
Meksika'da Yargı Reformu Protestosu Büyüyor

Meksika'da Yargı Reformu Protestoları

Meksika, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un önerdiği yargı reformu nedeniyle sarsılıyor. Reformu protesto eden yüzlerce gösterici, Senato binasına girmeyi başardı.

Senato'ya Giriş

Protestocular, güvenlik güçlerini aşarak Senato binasına girdi. Meksika bayrakları ve yargı reformuna karşı sloganlar eşliğinde, reformun kabul edilmemesi yönünde çağrılarda bulundular.

Hakimlerin Grevi

22 Ağustos'ta, hakimler Obador'un reformuna karşı süresiz grev kararı aldı. Bu grev sonucunda, ülke genelindeki mahkemeler 21 Ağustos itibarıyla 'acil' davalar dışında işlemlerini askıya aldı.

Yargı Reformunun İçeriği

Önerilen reform, hakimlerin halk oylamasıyla seçilmesini ve adayların Kongre ve yargı tarafından belirlenmesini içeriyor. Ancak analistler ve uluslararası gözlemciler, bu durumun mahkemeleri tecrübesiz ve siyasi eğilimli yargıçlarla dolduracağı endişesini taşıyor.

Sonuç

Hakimlerin grevinin ne zamana kadar süreceği belirsizliğini korurken, kamuoyundaki tepkiler artarak devam ediyor.

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