Meksika'da Yolcu Otobüsü Kazası: 24 Ölü

Meksika'da Feci Kaza

Meksika'nın güneyinde, 24 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bir yolcu otobüsü kazası meydana geldi. Otobüs, mısır taşıyan bir kamyondan ayrılan dorseye çarparak devrildi.

Kaza Detayları

Yetkililer, kazanın Nayarit eyaletinden ABD sınırına giden Ciudad Juarez kentine giden yol üzerinde gerçekleştiğini bildirdi. Kaza sonucunda 24 kişi yaşamını yitirdi ve 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ve Tedavi Süreci

Yaralılar, Zacatecas eyaletindeki bir hastanede tedavi edilmeye devam ediyor. Zacatecas'daki ulusal muhafız yetkilisi Juan Manriquez Moreno, mısır yüklü dorsenin otoyolda kamyondan ayrıldığını ve otobüsün bu dorseye çarptıktan sonra devrildiğini aktardı.

Yetkililerin Açıklamaları

Zacatecas Eyaleti Genel Sekreteri Rodrigo Reyes Mugüerza, kazanın yaşandığı otoyolun trafiğe kapatıldığını duyurdu. Mugüerza, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, bu tür kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.