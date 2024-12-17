Meksika'da Yüzden Fazla Polis Gözaltına Alındı: Yetki Kötüye Kullanımı İddiaları

Meksika'da Yüzden Fazla Polis Gözaltına Alındı

Meksika'nın Chiapas ve Veracruz eyaletlerinde, yetkilerini kötüye kullanma ve çeşitli suçlar nedeniyle 100'ün üzerinde polis gözaltına alındı.

Chiapas'taki Tutuklamalar

Chiapas Polis Şefi Oscar Aparicio Avendano, yürütülen soruşturmalar sonucunda Comitan kentinden 92 polisin, yetkilerini kötüye kullandığını bildirdi. Avendano, eyalet savcılarının bu polislerin, uyuşturucu kartelleriyle işbirliği yapan yerel grupları polis baskınları hakkında bilgilendirmekle suçladıklarını ifade etti.

Ayrıca, bazı polislerin, emniyet video izleme ofisinin kontrolünü ele geçirmeye çalışan eyalet yetkililerine silah çektiği ve onları zorla dışarı çıkardığı belirtildi. Bu nedenle 92 polis, "isyan ve yetkiyi kötüye kullanma" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Veracruz'daki Gözaltılar

Veracruz eyaletinde ise, 3 kişinin kaybolmasına karıştığı düşünülen 13 eyalet polisi gözaltına alındı. Eyalet savcıları, yaptıkları açıklamada, bu kaybolma olayının ciddi bir soruşturma konusu olduğunu belirtti.

Olaylar, Meksika'daki güvenlik güçleri ile suç örgütleri arasındaki karmaşık ilişkilere bir kez daha dikkat çekiyor. Yetkililer, suç ve yolsuzlukla mücadele çabalarının sürmesi gerektiğini vurguluyor.