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Meksika'daki Çelik Fabrikasında Patlama: 12 Ölü

Tlaxcala'daki çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 06:25
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 06:25
Meksika'daki Çelik Fabrikasında Patlama: 12 Ölü

Meksika Çelik Fabrikasında Üzücü Olay

Meksika'nın orta kesimindeki Tlaxcala eyaletinde yer alan bir çelik fabrikasında gerçekleşen patlama sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti. Olay, San Cosme Xaloztoc kasabasında meydana geldi.

Patlama ve Yaralılar

Patlama sırasında bazı kişiler ağır yaralanırken, yaralılar hızla hastanelere sevk edildi. Gerekli tedavi süreci devam etmekte.

Yetkililerden Açıklama

Tlaxcala Eyaleti Valisi Lorena Cuellar, patlamanın kaynağının fabrikadaki bir kazanda meydana geldiğini belirtti. Cuellar, olayın tüm yönleriyle araştırılacağını açıkladı.

Vali Cuellar'dan Taziye Mesajı

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Cuellar, "Ölenlerin aileleriyle dayanışma içindeyiz; bu zor zamanda onları yalnız bırakmayacağız," ifadelerini kullandı.

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