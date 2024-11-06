Meksika'dan ABD Sınırındaki Göçmen Sayısında Düşüş Açıklaması

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'ın Açıklamaları

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 2023 Aralık ile 2024 Ekim döneminde ABD sınırına gelen göçmen sayısının %75 oranında azaldığını bildirdi.

Basın Toplantısında Gündeme Geldi

Sheinbaum, Ulusal Saray'da yaptığı günlük basın toplantısında, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Donald Trump'ın Açıklamalarına Yanıt

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın, "Göçmen ve organize suç akışını durduramaması halinde Meksika'ya gümrük vergileri uygulayacağı" şeklindeki ifadelerine karşılık veren Sheinbaum, "Meksika, sınırdaki göçmen varlığını azaltma konusunda ciddi çaba gösteriyor. Bu konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları anlaşılıyor." şeklinde konuştu.

ABD ile İlişkiler ve Fentanil Operasyonları

Sheinbaum, ABD başkanlık seçimlerinin sonucuna bakılmaksızın, Meksika'nın ABD ile iyi ilişkileri sürdüreceğini savunarak, "Kazanan belli olduğu anda, Meksika'nın yaptıklarını kendileriyle paylaşacağız. Üst düzeyde bilgilendirme yapmamız gerekecek." ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD'ye yönelik fentanil kaçakçılığını önlemek amacıyla önemli operasyonlar gerçekleştirdiklerini de vurguladı.