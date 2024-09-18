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Meksika'dan Uluslararası Barış Vurgusu: Filistin Halkının Kendi Kaderini Tayini

Meksika'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı, Filistin halkının kader tayin hakkını vurguladı ve işgale son verilmesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 01:54
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 01:54
Meksika'dan Uluslararası Barış Vurgusu: Filistin Halkının Kendi Kaderini Tayini

Meksika'nın BM Daimi Temsilcisi, Filistin İçin Hareket Edilmesi Gerektiğini Söyledi

Meksika'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Alicia Buenrostro Massieu, BM Genel Kurulu'nun acil oturumunda değerlendirmelerde bulundu. Massieu, “Uluslararası barış ve güvenlik için yıkıcı etkileri olan ve giderek kötüleşen bir kriz durumuyla karşı karşıya olduğumuza inanıyoruz.” dedi.

Filistin Halkının Kendi Kaderini Tayini

Massieu, BM Şartı çerçevesinde Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını uluslararası hukukun emredici bir normu olarak kabul ettiklerini vurguladı. “Bu amaca ulaşmak için, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 19 Temmuz 2024 tarihli danışma görüşünün hükümlerinin tanınması ve uygulanması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

İşgalin Sonlandırılması ve İki Devletli Çözüm

Massieu, UAD’nin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki mevcut varlığına son verme yükümlülüğünü hatırlatarak, ülkesinin çatışmaya kalıcı bir çözüm bulma yönünde adımlar attığını belirtti. Massieu, “İki devletli çözümün” desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Filistin'in Hukuki Talepleri

Filistin, sunduğu karar tasarısında, “İsrail'in daha fazla gecikme olmadan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı mevcudiyetini sonlandırmasını talep ediyoruz.” ifadesini kullanarak, 12 ay içinde bu sürecin tamamlanmasını istedi. Ayrıca, karar tasarısı, İsrail'in yeni yerleşim yeri faaliyetlerini sonlandırması ve tüm yerleşim yerlerinden çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Karar kapsamında, tüm üye ülkelerin uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını desteklemeleri ve İsrail'in yasa dışı uygulamalarını kabul etmemeleri çağrısı yapıldı.

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