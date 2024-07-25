Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan Biden ve Trump'a Mektup

Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan ABD'li Liderlere Çağrı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Joe Biden ve Donald Trump'a seçim sürecine dair önemli mektuplar gönderdi. Bu mektuplar, gelecekteki politikaların şekillenmesinde önemli bir rol oynayabilir.

Özveri ve İşbirliği Vurgusu

Obrador, düzenlediği basın toplantısında Biden'a yazdığı mektupta onun seçimden çekilme kararını "özverili" bulduğunu dile getirerek, Biden’ın kişisel çıkarları yerine kamu yararını gözettiğini savundu. "Sizinle birlikte çalışmak benim için onurdu," ifadelerini kullanan Obrador, gelecekteki işbirliğine vurgu yaptı.

Göçmen Sorunu Üzerine Uyarılar

Eski Başkan Trump'a yazdığı mektupta ise Obrador, göçmen karşıtı politikaların her iki ülkede de isyan yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu. Meksika’nın, 13 Temmuz tarihinde Trump'a yönelik suikast girişimini kınayan ilk ülke olduğunun altını çizen Obrador, sınır politikalarıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Obrador, uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi ve Meksika'nın ABD ekonomisine sağladığı katkılara dikkat çekti. Kovid-19 dönemi sırasında Trump'ın uyguladığı göçmen politikalarının, Meksika'da büyük etkiler yarattığını hatırlatırken, Washington’un Meksika'yı göçmenler için "alıcı" bir ülke haline getirdiğini de vurguladı.