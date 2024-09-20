Meksika Devlet Başkanı Obrador, Sinaloa Çatışmalarında ABD'yi Sorumlu Tutuyor

Meksika Devlet Başkanı'nın Açıklamaları

Meksika'nın lideri Andres Manuel Lopez Obrador, Sinaloa karteline bağlı gruplar arasında süregelen çatışmaların sorumlusunun Amerika Birleşik Devletleri olduğunu öne sürdü. 9 Eylül'den bu yana devam eden bu şiddet olaylarında en az 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Çatışmaların Nedeni

Sinaloa eyaletinde, ünlü uyuşturucu kaçakçısı Joaquin Guzman ile Ismael Zambada Garcia arasında süregelen güç mücadelesi göz önüne alındığında, Obrador'un ABD'yi hedef alması dikkat çekiyor. Obrador, Garcia'nın 27 Temmuz'da ABD'de tutuklanmasının ardından bu durumu "yanlış ve yasa dışı" olarak değerlendirdi.

ABD ile İlişkiler

Başkan Obrador, bu tür eylemlerin Washington'un "tek taraflı kararlar alma" tutumunun bir sonucu olduğunu vurguladı. "Sinaloa'da yaşanan istikrarsızlığın ve çatışmanın nedeni, ABD hükümetinin aldığı bu karardır" dedi.

Geçmişteki Davalar

Meksika'da uyuşturucu kartellerine yönelik mücadele devam ederken, El Chapo lakaplı Joaquin Guzman 2019 yılında New York'ta müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. ABD'den yapılan tutuklamalar, bu kartelin güç mücadelesinin daha da karmaşık hale gelmesine neden oldu.