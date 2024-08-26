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Meksika Devlet Başkanı Obrador: Sınır Duvarına Hayır

Obrador, Meksika'nın bağımsızlığını vurgulayarak sınırda duvar inşaatına karşı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 08:02
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 08:02
Meksika Devlet Başkanı Obrador: Sınır Duvarına Hayır

Meksika Devlet Başkanı Obrador, Sınır Duvarı İle İlgili Açıklamalarda Bulundu

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkesinin bağımsız ve özgür bir ülke olduğunu vurgulayarak sınırda duvar inşaatına karşı olduklarını belirtti.

Baraj Açılışında Yaşanan Gelişmeler

Meksika'nın Mazatlan kentinde düzenlenen baraj açılışına katılan Obrador, burada yaptığı konuşmada isim vermeden Donald Trump'ın duvar inşaatı vaadini eleştirdi. "Biz duvar inşaatı istemiyoruz, sınırın askerlerle doldurulmasını istemiyoruz ve vatandaşlarımıza kötü muamele yapılmasını istemiyoruz," dedi.

Obrador, sözlerine şu şekilde devam etti: "Unutmayın ki Meksika özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir, biz hiçbir yabancı ülkenin sömürgesi değiliz."

Göçmenlerin Ekonomik Katkısı

Obrador, Meksikalı göçmenlerin yılda ortalama 65 milyar dolar ekonomiye katkıda bulunduğunu hatırlatarak, "Göçmenler övgüyü hak ediyor, bu yüzden isteseler de istemeseler de onları savunacağız," ifadesini kullandı.

Öte yandan, Claudia Sheinbaum, Meksika'da 2 Haziran'da yapılan seçimlerin galibi olarak 1 Ekim'de görevi Obrador'dan devralmaya hazırlanıyor.

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