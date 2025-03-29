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Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD İç Güvenlik Bakanı Noem ile Verimli Görüşme Gerçekleştirdi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile önemli bir görüşme yaptı.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 21:34
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD İç Güvenlik Bakanı Noem ile Verimli Görüşme Gerçekleştirdi

Meksika ve ABD'nin İşbirliği Süreci Devam Ediyor

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, resmi ziyarette bulunan ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile bir araya geldi. Görüşmede, ülkeler arası işbirliği ve güvenlik konuları masaya yatırıldı.

Sheinbaum, Noem ile gerçekleştirdiği görüşmeyi verimli ve faydalı olarak nitelendirerek, X platformunda paylaşımlarda bulundu. Daha önceki temaslarında ise Meksika'nın ABD'den hava yoluyla sınır dışı edilen göçmenleri kabul etmesinin önemine dikkat çekti.

Ortak Çalışmalar ve Güvenlik

Sheinbaum, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i Ulusal Saray'da kabul ettik ve Meksika ile ABD'nin ortak yararına verimli bir görüşme yaptık. Ülkelerimizin egemenliğine saygı çerçevesinde iyi ilişkiler sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Noem de toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Ortaklığımız, ABD ve Orta Amerika'nın güvenliğinin yeniden sağlanmasına yardımcı olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, görüşmeye Meksika Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente, Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch ve İçişleri Bakanı Rosa Icela Rodriguez de katıldı. Noem, Meksika ziyareti öncesinde El Salvador ve Kolombiya'da da önemli temaslarda bulunmuştu.

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