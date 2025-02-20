Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: "ABD İHA'ları Meksika'nın Talebi Üzerine Uçuyor"

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD İHA'larının ülke sınırında Meksika'nın isteğiyle uçtuğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 07:12
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 07:12
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: "ABD İHA'ları Meksika'nın Talebi Üzerine Uçuyor"

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum Açıklama Yaptı

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesi sınırındaki ABD insansız hava araçlarının (İHA) Meksika'nın talebi üzerine uçtuğunu duyurdu.

İHA'ların Uçuşları Üzerine Bilgilendirme

Ulusal Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, "Bu uçuşların her biri, Meksika hükümetinin talebi üzerine ve özellikle Meksika Silahlı Kuvvetleri ile ABD'nin ilgili kurumları arasındaki işbirliği çerçevesinde gerçekleşiyor. Bu işbirliği, güvenlik koşullarına katkıda bulunmak ve bilgi paylaşımını sağlamak amacı taşıyor. Ortada yasa dışı bir durum yok. ABD İHA'ları Meksika'nın talebi üzerine uçuyor." ifadelerini kullandı.

İşbirliği İlkeleri Vurgulandı

Sheinbaum, CNN ve The New York Times'ta yer alan haberleri de eleştirerek, "ABD ile Meksika arasındaki işbirliği her zaman dört temel ilkeye dayanıyor. Bu ilkeler çerçevesinde bilgiler paylaşılır ve Meksika'nın egemenliğine saygı, işbirliğinin temel unsurlarından biridir." dedi.

Medya Eleştirisi ve Egemenlik Vurgusu

Sheinbaum, medya üzerinden oluşturulmak istenen algıya dair ise şunları kaydetti: "Amaçları hükümeti zayıflatmak. Meksika medyasında veya muhalefette, 'Meksika Devlet Başkanı zayıftır, ABD hükümetinin casusluğuna boyun eğmek zorunda kalmıştır, egemenlik ihlali vardır' algısını oluşturmak istiyorlar. Ancak bizi zayıflatamayacaklar. Çünkü ilkelerimiz var ve egemenlik bizim için müzakere edilemez bir değerdir. Ayrıca, her zaman doğruyu söyleriz ve hiçbir şeyi saklamayız."

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