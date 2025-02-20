Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Dış Müdahale Uyarısı: 'İşgal Söz Konusu Olamaz'

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin suç örgütlerini 'yabancı terör örgütü' olarak tanımasının ardından dış müdahale ve işgal uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 23:48
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Dış Müdahale Uyarısı: 'İşgal Söz Konusu Olamaz'

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Sert Açıklama

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Meksika'daki sekiz suç örgütünü "yabancı terör örgütü" olarak tanıma kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sheinbaum, bu durumun Meksika'nın egemenliğini tehdit etmesine asla izin vermeyeceklerini belirterek, dış müdahaleye karşı sert bir duruş sergiledi.

Dış Müdahale ve İşgal Tehdidi Yok

Sheinbaum, düzenlediği günlük basın toplantısında, "Onlara (kartellere) istedikleri ismi verebilirler ancak Meksika ile koordinasyon olmalı, asla boyun eğmeyeceğiz, dış müdahale ve hele ki işgal söz konusu olamaz" şeklinde ifade etti.

Anayasal Değişiklik Tezi

Yönetim, Kongre'ye anayasal değişiklik teklifinde bulunacağını duyurdu. Bu teklifle, Meksika'nın toprak bütünlüğünü koruma altına almak amacı güdülüyor. Sheinbaum, "Egemenlik pazarlığı yapmıyoruz. Herhangi bir dış müdahaleye karşı ülkemizi korumak için bu değişikliği önereceğiz" dedi.

Sınır Güvenliği İçin Asker Konuşlandırılması

Sheinbaum, sınıra 10 bin asker konuşlandırma talimatı verdiğini ve ABD ile iletişim içerisinde olduklarını kaydetti. Özellikle Meksika'nın ABD'deki silah mağazalarına karşı açtığı davanın da genişleyeceğini vurguladı. "Bu suç ortaklığı davası, Meksika'ya yasa dışı yollarla getirilen silahları satanları da kapsayacak" açıklamasında bulundu.

Yasa Dışı Silah İthalatı İddiaları

ABD Adalet Bakanlığı'nın verilerine atıfta bulunan Sheinbaum, Meksika'ya yasa dışı yollarla giren silahların neredeyse dörtte üçünün ABD'den geldiğini belirtti. Anayasa değişikliği ile, Meksika topraklarında yabancı ülkelerin soruşturma yürütmesinin yalnızca Meksika devletinin izniyle mümkün olacağını ifade etti.

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