Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Uyuşturucu Dizilerini Eleştirdi

Meksika'da Uyuşturucu Dizilerine Eleştiriler

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, uyuşturucu kaçakçılığını konu alan televizyon dizilerini eleştirerek, bu yapımların gençleri organize suça yaklaştırdığını vurguladı.

Basın Toplantısında Açıklamalar

Ulusal Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında Sheinbaum, söz konusu dizilerin gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. "Çok uzun bir süre boyunca, sanki bir suç grubunun parçası olmanın lüks bir yaşamı beraberinde getireceği izlenimi veren pek çok televizyon dizisi tanıtıldı," diyen Sheinbaum, bazı gençlerin bu tür diziler nedeniyle mafya üyeliğinin cazibesine kapıldığını belirtti.

Gerçeklerin çok daha farklı olduğunu ifade eden Sheinbaum, "Bir suç grubuna katılırlarsa böyle bir yaşam seçeneğine sahip olacakları fikri oluşuyor; ancak gerçekte bu, bir ölüm seçeneğidir, çünkü yasa dışı bir faaliyete katılarak hayatlarını riske atıyorlar," şeklinde konuştu.

Yeni Güvenlik Stratejileri

Uyuşturucu dizileri yerine bilgi yarışmalarının teşvik edilmesi üzerine de çalışan Sheinbaum, gençleri şiddetten uzak tutmanın yeni güvenlik stratejilerinin ana odağı olduğunu belirtti. "Hiçbir gencin organize suç gruplarına yaklaşmaması için çeşitli projeler geliştireceğiz," dedi.

Hayat Tercihleri Hakkında Mesaj

Sheinbaum, gençlere alternatif yaşam yolları sunulması gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü bu bir yaşam seçeneği değil, bir ölüm yoludur," ifadelerini kullandı. Devlet Başkanı, "Para mutluluk getirmez. Gerçek mutluluk, doğa sevgisi, insan sevgisi, aile sevgisi gibi değerlerle şekillenir. Şiddet yerine sevgiyle yönlendirilen bir yaşam tercihi olmalıdır," dedi.