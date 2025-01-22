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Meksika, Düzensiz Göçmenleri Ülkelerine İade Edecek

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, düzensiz göçmenlerin ait oldukları ülkelere geri gönderileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 06:59
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 06:59
Meksika, Düzensiz Göçmenleri Ülkelerine İade Edecek

Meksika, Düzensiz Göçmenlerin Ülkelerine İade Sürecini Başlatıyor

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'ye gitmek amacıyla Meksika'ya gelen düzensiz göçmenlerin ait oldukları ülkelere gönderileceğini açıkladı. Bu açıklama, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında yapıldı.

Sheinbaum, "ABD'den ülkesine gönderilecek ya da ABD'ye gitmek için Meksika'da bulunan düzensiz göçmenler, ülkelerine insani şekilde yollanacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca, başta Guatemala olmak üzere tüm Orta Amerika ülkeleri ile var olan anlaşmaların önemine dikkat çekti.

Başkan Sheinbaum, "Belgesiz göçmenlerin Meksika'dan değil, doğrudan geldikleri ülkelere sınır dışı edilmeleri gerekiyor" dedi. Meksika topraklarındaki düzensiz göçmenlere insani ilgi gösterileceğini vurgulayan Sheinbaum, "Eğer bu insanlar Meksika'daysa, insani nedenlerle onlarla ilgileniyoruz, ancak göç politikamız gereğince ait oldukları ülkelere geri dönmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sheinbaum, ABD'li yetkililerle göçmenlerin durumu üzerine görüşmelerin sürdüğünü ve hükümete geldiklerinden itibaren öncelikle gönüllü geri dönüşleri teşvik ettiklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, yemin ettikten sonra konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkat çekmiş ve ulusal acil durum ilan edip, yasa dışı göçleri engellemek amacıyla bu kişilerin sınır dışı edileceğini söylemişti.

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