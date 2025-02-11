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Meksika Körfezi, Google Haritalar'da 'Amerika Körfezi' Olarak Değiştirildi

Google, Meksika Körfezi ismini ABD'de 'Amerika Körfezi' olarak değiştirdi. Değişiklik, Trump'ın talimatıyla hayata geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:16
Meksika Körfezi, Google Haritalar'da 'Amerika Körfezi' Olarak Değiştirildi

Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda, Meksika Körfezi ismini ABD'deki harita uygulamasında ‘Amerika Körfezi’ olarak güncellediğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, ABD'deki Coğrafi İsimler Sistemi'nin bu değişikliği uygulamaya koyduğu belirtildi. Güncellemeyle birlikte Google Haritalar'da Meksika Körfezi isminin ‘Amerika Körfezi’ olarak değiştirildiği ifade edildi.

Ayrıca, açıklamada, “İki hafta önce duyurduğumuz şekilde, uzun süredir devam eden uygulamalarımızla tutarlı olarak bu güncellemeyi yansıtacak değişiklikleri uygulamaya başladık.” ifadesine yer verildi.

ABD'li kullanıcıların artık ‘Amerika Körfezi’ ismini göreceği, ancak Meksika kullanıcılarının Meksika Körfezi ismini görmeye devam edeceği kaydedildi. Diğer ülkelerdeki kullanıcıların ise her iki ismi de göreceği bildirildi.

‘Amerika Körfezi’ Tartışmaları

President Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararnamede Meksika Körfezi'nin adının ‘Amerika Körfezi’ olarak değiştirilmesini talep etmişti. Söz konusu kararnamede, “Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor.” ifadesi yer aldı.

Google açıklamasında, “Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var.” denildi. Ayrıca, Trump'ın talimatıyla Meksika Körfezi'nin isminin ‘Amerika Körfezi’ olarak değişeceği, Alaska'daki Denali Dağı'nın isminin ise ‘McKinley’ olarak güncelleneceği de duyuruldu.

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