Meksika Lideri Sheinbaum'dan ABD'nin Ek Gümrük Vergisi Açıklaması

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD yönetiminin Meksika'dan yapılan mallara yüzde 25 ek gümrük vergisi getirme olasılığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sheinbaum, Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, "Bu konuda daha 3 gün var. Bunun belirleyici özellikleri nedir, neler yapılabilir elbette değerlendireceğiz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada, sınır güvenliğini artırmaları karşılığında Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerin "zamanında, planlandığı gibi" uygulanacağını belirtmişti. Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

3 Şubat'ta ise Trump, sınır güvenliklerini artırmaları şartıyla Kanada ve Meksika'ya getirilen tarifelerin 30 gün süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.