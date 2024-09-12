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Meksika'nın Bağımsızlığı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Meksika'nın bağımsızlık yıl dönümü Ankara'da gerçekleştirilen resepsiyonla kutlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci'nin vurgularıyla ilişkiler pekişiyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 23:20
Meksika'nın Bağımsızlığı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Meksika'nın Bağımsızlığı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da muhteşem bir resepsiyon ile kutlandı. Etkinlik, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Bu özel davete Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu gibi birçok önemli isim katıldı.

Bakan Yardımcısı Ekinci'nin Vurguları

Konuşmasında Ekinci, Meksika'da bu yılki başkanlık ve genel seçimlerin başarıyla tamamlandığını ifade ederek, "Yeni seçilen hükümetle uyum içinde çalışacağımıza inanıyoruz," dedi. Ayrıca, Türkiye ve Meksika'nın zengin kültürel geçmişlerinin uluslararası problemlere ortak bir bakış açısı getirdiğini belirtti.

Ekinci, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendiğini ve 2023'te ticaret hacminin 2,5 milyar dolara ulaştığını vurgulayarak, Meksika'nın Türkiye için en büyük ikinci ticaret ortağı haline geldiğinin altını çizdi.

Büyükelçi Hernandez'den Önemli Mesajlar

Büyükelçi Hernandez ise katılımcılara teşekkür ederek, "Türkiye'de bu özel kutlamaya yön verdiğim için büyük bir onur duyuyorum," dedi. İki ülkenin G20 ve MIKTA gibi uluslararası platformlarda da birlikte hareket ettiğini hatırlattı.

Hernandez, Türkiye'nin 100. yılı vesilesiyle Meksika Deniz Kuvvetleri'nin Yelkenli Eğitim Gemisi "Cuauhtemoc"un İstanbul'a geldiğini ve ülkesinin Türkiye'ye deprem sonrası yardımlar gönderdiğini de ekledi.

Geleneksel Meksika Dans Gösterisi

Konuşmaların ardından, etkinlikte geleneksel Meksika dans gösterisi sergilendi ve misafirlere lezzetli yemekler ikram edildi. Bu kutlama, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin daha da pekiştiği bir an olarak kaydedildi.

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı....

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Konuşmaların ardından geleneksel Meksika dansı gösterisi yapıldı.

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı....

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Konuşmaların ardından geleneksel Meksika dansı gösterisi yapıldı.

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı....

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Konuşmaların ardından geleneksel Meksika dansı gösterisi yapıldı.

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı....

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Konuşmaların ardından geleneksel Meksika dansı gösterisi yapıldı.

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı....

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Konuşmaların ardından geleneksel Meksika dansı gösterisi yapıldı.

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı....

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Konuşmaların ardından geleneksel Meksika dansı gösterisi yapıldı.

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı....

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Konuşmaların ardından geleneksel Meksika dansı gösterisi yapıldı.

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı....

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Konuşmaların ardından geleneksel Meksika dansı gösterisi yapıldı.

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı....

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Konuşmaların ardından geleneksel Meksika dansı gösterisi yapıldı.

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı....

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Konuşmaların ardından geleneksel Meksika dansı gösterisi yapıldı.

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı....

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Konuşmaların ardından geleneksel Meksika dansı gösterisi yapıldı.

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı....

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Konuşmaların ardından geleneksel Meksika dansı gösterisi yapıldı.

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı....

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Konuşmaların ardından geleneksel Meksika dansı gösterisi yapıldı.

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı....

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Konuşmaların ardından geleneksel Meksika dansı gösterisi yapıldı.

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı....

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Konuşmaların ardından geleneksel Meksika dansı gösterisi yapıldı.

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı....

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Konuşmaların ardından geleneksel Meksika dansı gösterisi yapıldı.

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı....

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Konuşmaların ardından geleneksel Meksika dansı gösterisi yapıldı.

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı....

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Konuşmaların ardından geleneksel Meksika dansı gösterisi yapıldı.

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