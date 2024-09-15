Meksika'nın Bağımsızlığı İstanbul'da Kutlandı

Meksika'nın 214. bağımsızlık yıl dönümü, İstanbul'da coşkuyla kutlandı. Başkonsolos Isabel Arvide'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:44
Meksika'nın Bağımsızlığı İstanbul'da Kutlandı

Meksika'nın Bağımsızlık Kutlaması

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da şık bir resepsiyon düzenlendi. Meksika'nın İstanbul Başkonsolosu Isabel Arvide tarafından organize edilen etkinlikte, çeşitli yabancı misyon temsilcileri, öğrenciler ve birçok davetli bir araya geldi.

Başkonsolos Arvide'nin Duyguları

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkonsolos Arvide, İstanbul'a olan derin sevgisini ve hayranlığını dile getirerek, "Ben şanslı bir kadınım. 4 yıl 4 ay boyunca İstanbul’da yaşama ayrıcalığı için hayata ve bunu mümkün kılan herkese minnettarım." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un ruhuna nasıl dokunduğuna dair anılar paylaşan Arvide, şehrin kokusunun ve denizinin kendisini nasıl etkilediğini vurguladı. Ayrıca, İstanbul'un dik sokakları ve çarşılarında geçirdiği zamanların kendisi üzerindeki izlerini anlattı.

Bir Veda ve Teşekkür

Meksika'nın bağımsızlık günü dolayısıyla yaptığı konuşmanın aynı zamanda bir vedayı temsil ettiğini dile getiren Arvide, ülkesine dönerken İstanbul’a duyduğu sevginin her zaman kalbinde kalacağını belirtti.

Konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk’e atıfta bulunarak sonlandıran Arvide, "İstanbul da benimle geliyor, sizler de hep yanımda olacaksınız. Ayrıca Atatürk tablosu da benimle olacak; onun berrak bakışı, savaşlardaki cesareti, hayırseverliği ve vatan sevgisi, hayatım boyunca benimle olacak." dedi.

Etkinliğin Sonu

Resepsiyon, Meksika müziği performansıyla sona ererek, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da bir otelde resepsiyon...

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Meksika'nın İstanbul Başkonsolosu Isabel Arvide, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye’nin Bakanları Brezilya’da Uçak Üretim Tesisini İnceledi
2
Emlak Sektöründe Doğrulanmış İlan Dönemi Başladı
3
Narin Güran Cinayetinde Babadan Şok İddia! Katilin İsmini Verdi: "Kızımı 80 Bin TL İçin Öldürdüğünü Düşünüyorum"
4
İstanbul-Londra Uçak Seferinde Zorluk Çıkaran Yolcuya Cezası Kesildi
5
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
6
Sudan Yönetiminden Türkiye'ye Teşekkür
7
Mersin'de Çöp Dökme Alanında Bulunan Erkek Cesedinin Kimliği Belirlendi

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları