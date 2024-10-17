Meksika'nın Eski İçişleri Bakanı 38 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Meksika'nın Eski Kamu Güvenliği Bakanı Hapis Cezasına Çarptırıldı

Meksika'nın eski Kamu Güvenliği Bakanı, Genaro Garcia Luna, ABD'de görülen bir duruşmada uyuşturucu kartellerinden rüşvet aldığı gerekçesiyle 38 yılı aşkın hapis cezasına çarptırıldı.

Suçlamalar ve Mahkeme Süreci

56 yaşındaki Garcia Luna, "El Chapo" lakaplı ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın liderliğindeki Sinaloa kartelinden milyonlarca dolar rüşvet almakla suçlanıyordu. New York'taki mahkeme sürecinde, Garcia Luna suçlamaları reddederek masum olduğunu iddia etti. Buna rağmen, 2 milyon ABD doları değerinde mal varlığına el konulurken, 38 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Kartel ile Bağlantıları

Yetkililerin yaptığı açıklamada, Garcia Luna'nın "Kartelin uyuşturucu sevkiyatlarını kolaylaştırmak, ilgili soruşturmalar hakkında gizli bilgi sızdırmak ve rakip kartellere karşı saldırılar düzenlemek" suçlarından yargılandığı belirtildi.

Görevi Süresince Yürütülen İşlemler

Garcia Luna, 2001-2005 yılları arasında Meksika Federal Soruşturma Kurumu Başkanlığı yaparken, 2006-2012 yılları arasında Kamu Güvenliği Bakanı olarak görev yaptı. 2019 yılında ABD'de gözaltına alındıktan sonra, Şubat 2023'te mahkeme karşısına çıkarıldı ve suçlu bulundu.