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Meksika Sınırında Devriye Geçen Güvenlik Güçlerine Ateş Açıldı

Texas'taki Meksika sınırında güvenlik güçlerine ateş açıldığı, olayın Meksika kartelleri tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:26
Meksika Sınırında Devriye Geçen Güvenlik Güçlerine Ateş Açıldı

Meksika Sınırındaki Güvenlik Gerilimi Arttı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yürüttüğü "büyük çaplı sınır dışı etme kampanyası" sürerken, Texas eyaletindeki Meksika sınırında dikkat çeken bir olay yaşandı. Düzensiz göçmenlerin giriş yapmaya çalıştığı sırada, devriye gezen güvenlik güçlerine ateş açıldığı öne sürüldü.

Güvenlik Güçlerine Yönelik Saldırı

Fox News'ün aktardığına göre, Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri'nden geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu bölgede, yerel saatle 14.00 sularında güvenlik güçlerine ateş açıldığı iddia edildi. Olayın, Meksika kartelleri mensupları tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülüyor.

Fox News muhabiri Bill Melugin, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, silahlı kartel üyelerinin sınır güvenlik güçlerine ateş açtığını belirtti ve olayda yaralanan kimsenin olmadığını aktardı.

Texas Kamu Güvenliği Departmanı'ndan Onay

NBC News'ün haberine göre, Texas Kamu Güvenliği Departmanı, Meksika sınırında güvenlik güçlerine ateş açıldığını doğruladı. Bu durum, Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikaları ve sınır güvenliğine yönelik artan tehditleri bir kez daha gündeme getirdi.

Göçmen Politikasında Sert Önlemler

Trump, 20 Ocak'ta ABD Kongresi'nde düzenlenen yemin töreninin ardından, göçmenlere yasal yollarla giriş imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının kaldırıldığını duyurdu. Ayrıca, göçmenlik ve gümrük muhafaza dairesi (ICE), hassas kabul edilen alanların etrafındaki düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisine sahip oldu.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sona erdirmeye yönelik sert tedbirler alacağını belirten Trump, ABD-Meksika sınırında güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesi amacıyla çok sayıda federal ajansa geniş yetkiler vererek, bu çabaları daha da güçlendirmişti.

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