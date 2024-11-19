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Meksika ve Çin Liderleri G20 Zirvesi'nde Görüştü

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, G20 Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile önemli görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 03:52
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 03:52
Meksika ve Çin Liderleri G20 Zirvesi'nde Görüştü

Meksika ve Çin Liderleri G20 Zirvesi'nde Görüştü

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, Brasil'in Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi kapsamında yapıldı. İki lider, Meksika ile Çin arasındaki ilişkileri ele aldı.

Sheinbaum, Ekim 2023'te Meksika'nın Acapulco kentini etkileyen Otis Kasırgası sırasında Çin’in sunduğu desteğe teşekkür etti. Meksika lideri, iki ülke arasındaki ekonomik bağların ve dayanışma ruhunun güçlenerek devam edeceğini vurguladı. Görüşmenin verimli geçtiğini ifade eden Sheinbaum, G20 Zirvesi'nde birçok ülkeden liderlerle de bir araya geldi.

Claudia Sheinbaum, zirve sırasında Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile de görüşmeler yaptı. Meksika'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin ticaret, enerji dönüşümü ve ekonomik toparlanma alanlarında uluslararası iş birliğine öncelik verdiğini belirtti.

Yaşam ve Barış Çağrısı

Meksika'nın küresel sahnede önemli bir aktör olma hedefini dile getiren Sheinbaum, küresel ısınmanın azaltılması ve yoksullukla mücadele konularında yeni önerilerde bulundu. Savaş harcamalarının bütçesinin yüzde biri ile tarihin en büyük ağaçlandırma programını hayata geçirme çağrısını yineleyen Sheinbaum, "Savaş ekmeyi bırakalım, yaşam ve barış ekelim." ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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