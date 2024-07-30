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Meksika, Venezuela'daki Seçim Sonuçlarını Tanıyacak

Meksika, Venezuela'daki devlet başkanı seçiminin resmi sonuçlarını tanıyacağını duyurdu. Obrador, demokrasinin gereğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:01
Meksika, Venezuela'daki Seçim Sonuçlarını Tanıyacak

Meksika, Venezuela Seçim Sonuçlarına Saygı Duyacak

Meksika'nın Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Venezuela'da gerçekleştirilen devlet başkanı seçimlerinin resmi sonuçlarını tanıyacaklarını açıkladı. Bu açıklama, Mexico News Daily'de yer alan habere göre, Obrador'un yaptığı basın toplantısında kaydedildi.

Resmi Sonuçlar Bekleniyor

Obrador, Venezuela'daki 28 Temmuz seçimlerinin sonuçlarına saygı göstereceklerini belirterek, Venezuela Seçim Konseyi'nin resmi açıklamasını bekleyeceklerini ifade etti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ilk sonuçlara göre önde olduğunu dile getiren Obrador, "Eğer Seçim Konseyi bu gidişatı doğrularsa, Venezuela halkı tarafından seçilen hükümeti tanıyacağız çünkü demokrasi budur." dedi.

Seçim Sonuçları ve Muhalefet Tepkisi

Venezuela Seçim Konseyi'nin açıkladığı sonuçlara göre Nicolas Maduro, %51,20 oy oranı ile üçüncü kez devlet başkanı seçildi. Ancak, Venezuela'nın muhalefet koalisyonu olan Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini duyurdu.

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