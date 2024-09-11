Meksikalı Tambuco Percussion Ensemble İstanbul'da Müzik Severlerle Buluşacak

Tambuco Percussion Ensemble İstanbul'da Sahne Alacak

Meksikalı vurmalı çalgılar grubu Tambuco Percussion Ensemble, 14 Eylül tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek olan 4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nde müzikseverlerle bir araya gelecek. Bu, grubun Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Festival Detayları ve Konser Bilgileri

Grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak ve izleyicilerine unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

Tambuco’nun Müzik Yolculuğu

1993 yılında müzik yolculuğuna başlayan Tambuco Percussion Ensemble, 2015 yılında James Bond: Spectre filminin açılış müziği olan Los Muertos Vivos Estar ile dünya genelinde dikkatleri üzerine çekti. Grubun sevilen parçaları, festival kapsamında yeniden yorumlanacak.

Festivalin Devamı ve Sona Erme Tarihi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, 18 Eylül’de Quatuor Ebene konseriyle son bulacak.