Meksiko'da Polis İstihbarat Şefi Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Meksiko'da Korkunç Saldırı

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, polis istihbarat şefi Milton Morales Figueroa, alışveriş yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

Olay Anı ve Sonrası

Yerel medyadaki haberlere göre, Figueroa, başkentin kuzeyindeki Coacalco kasabasında, alışveriş yaptığı esnada saldırıya hedef oldu. Sırtına 3 kurşun isabet eden 40 yaşındaki Figueroa, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yetkililerden Açıklama

Vatandaş Güvenliği Sekreterliği (SSC) Başkanı Pablo Vazquez, yaptığı açıklamada olaydan duyduğu büyük üzüntüyü dile getirerek, "Meydana gelen korkunç saldırıda, meslektaşım ve dostum Milton Morales Figueroa hayatını kaybetti," ifadelerini kullandı. Vazquez, aynı zamanda sorumluların adalete teslim edilmesi için gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ayrıca, Figueroa'nın geçtiğimiz yıl düzenlenen bir operasyonda 600 kilogram kokainin ele geçirilmesine öncülük ettiği öğrenildi.