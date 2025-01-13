Mel Gibson, Los Angeles Yangınlarındaki Su Eksikliğini Sorguladı

Mel Gibson, Los Angeles'taki yangınlarda su eksikliğini sorgulayarak iklim değişikliği ve toplumsal etkilerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 04:01
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 04:01
Mel Gibson, Los Angeles Yangınlarındaki Su Eksikliğini Sorguladı

ABD'li aktör Mel Gibson, Los Angeles'ta devam eden orman yangınları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yangınların yarattığı su eksikliğine dikkat çeken Gibson, bu durumu sorguladı.

Gibson, Fox News televizyonuna verdiği röportajda, "Yangınları söndürme esnasında yaşanan su eksikliği, rüzgar koşulları ve yangını başlatmaya istekli olan insanları belirtmek daha uygun," dedi. 69 yaşındaki aktör, Malibu bölgesinde 14,5 milyon dolarlık evinin yandığını hatırlatarak, "Aklımdan her türlü korkunç teori geçiyor, ama su eksikliği ve bu gibi durumların yeterli açıklama olduğunu düşünüyorum," şeklinde konuştu.

Yangınların başlatıcılarının niyetlerini sorgulayan Gibson, "Bu olaylar belki de bir amacın parçası olarak mı gerçekleşiyor? Bilmiyorum," ifadelerini kullandı. Fox News sunucusu Laura Ingraham ise yangınların iklim değişikliği bahane edilerek müstakil evlerin yerine yüksek yoğunluklu konutlara yerleştirme amacı güttüğüne dair teorileri gündeme getirdi. Gibson, "Bu bana eski sığır baronlarının insanları topraklarından temizlemesini hatırlatıyor," dedi.

California'daki su rezervlerine de değinen Gibson, "Suyun kaybolduğunu ve rezervlerin bilinçli olarak boşaltıldığını düşünüyorum. California'da neden birçok şey yapıldığını anlamakta zorlanıyoruz," diyerek sorunların derinliğine dikkat çekti.

Los Angeles'ın farklı bölgelerinde Ocak ayının 7'sinde başlayarak şiddetli rüzgarlarla hızla yayılan yangınlarda, şimdiye kadar 16 kişi hayatını kaybetti ve 16 kişinin kaybolduğu bildirildi. Yetkililer, ölü sayısının artacağı endişesini taşıyor.

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