Mela Bahtiyar’dan Bafel Talabani’ye Sert Uyarılar

Mela Bahtiyar’dan KYB’ye Sert Eleştiriler

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) kıdemli ismi Mela Bahtiyar, partinin yöneticisi Bafel Talabani’yi sert bir dille eleştirerek, KYB’nin diktatörlük yoluna girdiğini ifade etti. Bahtiyar, bu gidişatın silahlı güçlerle korunamayacağını belirtti.

KYB Kongresi ve Yönetim Eleştirisi

Bahtiyar, 2019’daki 4. Kongre sırasında KYB’nin “hanedanlık, diktatörlük ve farklı görüşleri bastırma” eğilimleri göstermeye başladığını savundu. Aynı zamanda Celal Talabani’nin aile fertlerinin siyasetteki etkisizliğine de dikkat çekerek, “Talabani’nin çocukları tarihte yoktu, bu yüzden onlara borçlu olunduğunu düşünemem,” dedi.

Mali Şeffaflık ve Yolsuzluk İddiaları

Bahtiyar, Süleymaniye'deki gümrük gelirlerinin izlenemediğini vurgulayarak, “Yüz milyonlarca dolarlık gelir nereye gidiyor?” diye sordu. Süleymaniye'den tankerlerle kaçak petrol satıldığını iddia eden Bahtiyar, devletin bu konuya fazla duyarsız kaldığını belirtti.

Sonuç ve Geleceğe Dair İfadeleri

Bahtiyar, KYB’nin mevcut durumu ve geçmişteki hataları hakkında, “KYB’nin yaptıkları Celal Talabani’nin kemiklerini sızlatıyor. Artık sessiz kalmayacağım,” diyerek, Bafel Talabani ve kardeşi Kubat Talabani’nin sorumluluğunu vurguladı. Bahtiyar, partinin halk nezdinde kaybettiği desteği yeniden kazanmak için mücadele edeceğini sözlerine ekledi.