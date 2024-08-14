Melbourne'da Elektrikli Skuterler Güvenlik Nedeniyle Yasaklandı

Melbourne'da Elektrikli Skuterler Üzerindeki Yasaklar

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da güvenlik endişeleri nedeniyle kiralık elektrikli skuterlerin yasaklanması kararı alındı. ABC News'ün aktardığı habere göre, şehirdeki belediye meclisi, skuterlerin güvenlik tehlikeleri oluşturduğu gerekçesiyle oylama yaparak bu kararı onayladı.

Oylama Sonuçları ve Skuter Toplama Süreci

Belediye meclisi üyeleri, yapılan oylamada 6 evet, 4 hayır oyuyla elektrikli skuterlerin toplatılmasını kabul etti. Bu karar doğrultusunda, kente elektrikli skuter kiralama hizmeti sunan Lime ve Neuron şirketlerinin, sözleşmelerinin bitmesine 6 ay kalmasına rağmen 30 gün içinde skuterlerini toplaması gerekiyor.

Belediye Başkanı Reece'in Açıklamaları

Melbourne Belediye Başkanı Nicholas Reece, yaptığı açıklamada skuter kullanımının yarattığı sorunlardan bıktığını dile getirdi. Reece, insanların skuterlerini kaldırımda sürmesi, düzgün park edilmemesi gibi kötü davranışların diğer kent sakinlerini tehlikeye attığını vurguladı.

Başbakan Allan'dan Tepki

Victoria Eyalet Başbakanı Jacinta Allan ise, skuterlerin toplu taşımada kullanılabilen faydalı bir seçenek olduğunu belirterek, Melbourne Belediyesinin bu yasak kararını alırken aceleci davrandığını ifade etti. Allan, yasak kararının tekrar gözden geçirilmesini talep etti.

Lime Şirketinin Açıklaması

Öte yandan, Lime şirketi, skuterlerin yasaklanmasının bölge sakinlerinin güvenliğini artırmayacağını savundu. Ayrıca, Victoria eyaleti polisi verilerine göre, 1 Aralık 2021 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında eyalet genelinde 860 elektrikli skuter kazası gerçekleştiği ve bu kazalarda toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.