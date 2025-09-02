Melbourne'de Camp Sovereignty Saldırısı: Neonazi Lider Thomas Sewell Gözaltında

Victoria polisi soruşturmayı sürdürüyor

Avustralya Yayın Kuruluşu ABC'nin haberine göre, Victoria eyaleti polisi, Thomas Sewell ile iki kişinin 31 Ağustos'ta Melbourne'deki Kings Domain bölgesinde düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını doğruladı.

Polis açıklamasında, gözaltı işleminin zanlıların yerli halkın protestolarda kamp alanı olarak kullandığı Camp Sovereignty'e yönelik saldırılarla bağlantılı oldukları şüphesiyle yapıldığı belirtildi.

31 Ağustos'ta Camp Sovereignty'de toplanan yerli halk, siyah giyinen ve bayrak direkleri ile sopalar taşıyan yaklaşık 40 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı. Olay, aşırı sağcı grupların göçmen karşıtı gösterilerine tepki amacıyla düzenlenen eylemler bağlamında gerçekleşti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, olayın ardından parlamentoda yaptığı açıklamada saldırıyı dehşet verici olarak nitelendirmişti.

Thomas Sewell, Ulusal Sosyalist Ağ, Avrupa Avustralya Hareketi ve Lads Society adlı aşırı sağcı grupların hem lideri hem de kurucusu olarak biliniyor. Bu gruplar neonazi ideolojiyi benimseyerek ülkede beyaz üstünlüğünü ve aşırı sağ görüşleri yaymayı amaçladıkları iddiasıyla tanınıyor.