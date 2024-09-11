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Melbourne'de İsrail'e Silah Satışına Protesto: 33 Gözaltı

Melbourne'de İsrail'e silah satışını protesto eden on binlerce kişi sokağa döküldü, 33 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 10:03
Melbourne'de İsrail'e Silah Satışına Protesto: 33 Gözaltı

Avustralya'da Cağdaş Protestolar

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de, savaş karşıtları, İsrail'e silah satışını protesto etmek için büyük bir gösteri düzenledi. Bu protesto etkinliğinde 33 kişi gözaltına alındı.

Gösterilere Katılım ve Amaç

9 News tarafından aktarılan habere göre, on binlerce gösterici, Melbourne'de düzenlenen Kara Kuvvetleri Savunma Fuarı etrafında toplanarak, Avustralya'nın İsrail'e silah satışını durdurması ve Gazze'deki saldırıların sona ermesi çağrısında bulundu.

Polis Müdahalesi ve Güvenlik Önlemleri

Victoria polisi, fuar alanı ve çevresinde düzenlenen gösterilere karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Binlerce polis ve milyonlarca dolarlık kaynaklar seferber edildi. Victoria Polis Şefi Komiser Shane Patton, göstericilerin bazı caddeleri ateşe verdiğini ve toplu taşıma araçlarına zarar verdiğini belirtti.

Yaralanmalar ve Gözaltılar

Patton, olaylar sırasında 24 polisin yaralandığını ve tedavi altına alındığını duyurdu. Ayrıca, en az 33 kişinin polise saldırı, polisi engelleme ve kundaklama gibi suçlardan gözaltına alındığını ifade etti.

Bir Alışveriş Merkezinin Kapatılması

Protestoların etkisiyle, civardaki büyük bir alışveriş merkezi, ziyaretçilerinin göstericiler ve polis arasında yaşanan kaos yüzünden endişe duyması nedeniyle kapatıldı.

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