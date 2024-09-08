Melbourne'de Silah Fuarı Protestosu ve Filistin Destek Gösterisi

Melbourne'de Silah Fuarına İtiraz

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de, 11-13 Eylül tarihlerinde planlanan uluslararası silah fuarını protesto etmek amacıyla binlerce kişi sokaklara çıktı.

Protestolar Geniş Kitlelere Ulaştı

Yerel basında yer alan haberlere göre, dünyanın önde gelen silah üreticilerinin katılacağı etkinliğe karşı gösteri düzenleyen protestocular, hükümetin silah sanayisini destekleme politikasına karşı çıktı.

İsrail'in Gazze Saldırılarına Dikkat Çekildi

Göstericiler, sadece silah fuarını değil, aynı zamanda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da protesto etti. Kalabalık, "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atarak, "İsrail'i silahlandırmayı bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

Daha Büyük Bir Protesto Bekleniyor

Silah fuarının başlangıç tarihi olan 11 Eylül'de, 25 binden fazla kişinin katılımıyla daha büyük bir protesto gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu nedenle yetkililerin güvenlik önlemlerini artırdığı bildirildi.

Protestolar esnasında, binden fazla polisin görev alarak, katılımcılardan maskelerini çıkarmasını talep etme ve silah araması yapma yetkisi kullanabileceği belirtildi.