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Melbourne Senfoni Orkestrası'ndan Hata İtirafı: Jayson Gillham'ın Konseri İptal Edildi

MSO, Jayson Gillham'ın konserini iptal etmenin hata olduğunu kabul etti ve yeniden planlamaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 14:28
Melbourne Senfoni Orkestrası'ndan Hata İtirafı: Jayson Gillham'ın Konseri İptal Edildi

Melbourne Senfoni Orkestrası Hatalarını Kabul Etti

Avustralya'da bulunan Melbourne Senfoni Orkestrası (MSO), 15 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi planlanan ünlü piyanist Jayson Gillham resitalinin iptal edilmesi konusunda bir itirafta bulundu. Bu iptalin, Gazze'de öldürülen gazeteciler konusundaki açıklamalar sebebiyle meydana geldiğini belirten orkestra, bu durumu "hata" olarak değerlendirdi.

MSO Sözcüsünden Açıklama

Bir MSO sözcüsü, Gillham'ın programının iptaliyle ilgili yaptığı açıklamada, "Jayson'la ve menajeri ile yapıcı görüşmeler yapıyoruz. Konseri yeniden planlamaya çalışıyoruz," ifadelerini kullandı. Sözcü ayrıca, konserlerin siyasi yorumlar için uygun ortamlar olmadığını yineleyerek, piyanistin Orta Doğu'daki insanlara duyduğu endişeyi anladıklarını belirtti.

Gillham'dan Beklenti Dolu Açıklama

Piyanist Jayson Gillham, ABC News ile yaptığı röportajda, Melbourne Senfoni Orkestrası ile gelecekteki işbirlikleri için heyecan duyduğunu ifade etti.

İptalin Nedenleri ve Gazetecilere Saygı

MSO, Gazze'deki son gelişmelerle ilgili yapılan yorumların kurumu çıkmaza soktuğunu ve sanatçının ifadelerinin neden olduğu rahatsızlıktan dolayı kamuoyundan özür diledi. Gillham, 11 Ağustos'ta Melbourne'daki Iwaki Salonu'nda verdiği konserde, Avustralyalı besteci Connor D'Netto tarafından bestelenen ve Gazze'deki gazetecilere adanan "Witness (Tanık)" adlı eseri icra etmişti.

Parçaya başlamadan önce, İsrail'in son 10 ayda 100'den fazla Filistinli gazeteciyi öldürdüğünü belirten Gillham, "Gazetecilerin öldürülmesi, uluslararası hukuka göre bir savaş suçudur. (Gazetecileri öldürerek), savaş suçlarının belgelenmesinin ve dünyaya duyurulmasının önüne geçmek istiyorlar," açıklamasında bulunmuştu.

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