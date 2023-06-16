Melek Mosso'nun konseri yüzünden AKP’li başkan koltuğundan oldu!

İktidara yakınlığıyla tanınan bir kaç sosyal medya hesabı, şarkıcı Melek Mosso'yu hedef alarak AKP'li belediyeye konseri iptal etmesi üzerine baskı yaptı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi AKP'li Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise bu baskılara rağmen Mosso'nun konserini iptal etmedi. Ardından, hedef haline getirilen Yüksel'in istifa etmesi için sosyal medyada 'troll' liderliğinde bir kampanya başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cüneyt Yüksel daha sonra Ankara'ya çağrıldı. Yüksel'in istifa ederek görevinden ayrıldığı ve yerine yardımcısı olan Hüseyin Uzunlar’ın atanacağı bildirildi.





AKP'Lİ BAŞKANIN İSTİFASI İSTENDİ

Sanatçı Melek Mosso'nun verdiği konserin hedefi olan AKP'li Süleyman Paşa Belediye Başkanı Yüksel, görevinden alındı.

Cüneyt Yüksel'in Melek Mosso konserinin ardından AKP'liler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu ve ardından savunmaya çağrıldı. Yüksel, savunmasını yapmak için AP genel merkezine gitti. Burada savunma veren Yüksel daha sonra istifasını sunarken, yerine başkan yardımcılığı görevini yürüten Hüseyin Uzunlar atandı.