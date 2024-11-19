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Melike Şahin, Londra Caz Festivali'nde Sahne Alacak

Melike Şahin, Londra Caz Festivali'nde 24 Kasım'da performans sergileyecek, açılışı DJ Zag Erlat yapacak.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 20:09
Melike Şahin, Londra Caz Festivali'nde Sahne Alacak

Melike Şahin, Londra Caz Festivali'nde Müzikseverlerle Buluşuyor

Melike Şahin, yazdığı, bestelediği ve söylediği şarkılarla dinleyicilerin gönlünde taht kurmuş bir sanatçı olarak, Londra Caz Festivali'nde sahne alacak.

İngiltere'nin köklü festivallerinden biri olan Londra Caz Festivali, 24 Kasım tarihinde EarthH'de gerçekleşecek konserle müzik tutkunlarını buluşturacak. Müzik dünyasında "modern Türk divası" olarak tanımlanan Melike Şahin, bu önemli etkinlikte performans sergileyerek dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

2017'de solo kariyerine adım atan ve aynı zamanda söz yazarı ve besteci olan Melike Şahin'in konserinin açılışını ise DJ Zag Erlat gerçekleştirecek.

Caz müziğinin önemli buluşma noktalarından biri olan festival, her yıl dünya çapında ünlü caz sanatçılarını ağırlamaktadır. Bu yılki etkinlikte Seun Kuti, Mario Biondi, The Joy ve Robert Glasper gibi başarılı sanatçılar da sahne alacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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