DOLAR
42,58 -0,03%
EURO
49,59 0,02%
ALTIN
5.753,91 -0,25%
BITCOIN
3.857.765,62 0,1%

Melikgazi'den Aydınlıkevler'de Yeni Kentsel Dönüşüm Hamlesi

Melikgazi Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi’nde yeni bir kentsel dönüşüm projesi başlatıyor; toplantıda yüzde 90’ın üzerindeki anlaşmalar ve süreç paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 13:38
Melikgazi'den Aydınlıkevler'de Yeni Kentsel Dönüşüm Hamlesi

Melikgazi'den Aydınlıkevler'de Yeni Kentsel Dönüşüm Hamlesi

Melikgazi Belediyesi, ilçede daha önce hayata geçirdiği ve yaşam kalitesini artıran kentsel dönüşüm uygulamalarının ardından Aydınlıkevler Mahallesi için yeni bir proje başlatıyor. Belediye, atıl, eski ve risk oluşturan yapıların modern konutlara dönüştürülmesi ile sosyal donatıların güçlendirileceğini bildiriyor.

Toplantıda bilgilendirme yapıldı

Aydınlıkevler Mahallesi sakinleri ile Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında proje ve süreç aktarıldı. Belediye yetkilileri, bölgedeki ön çalışmaları ve planlanan uygulama adımlarını vatandaşlarla paylaştı.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşümün gerekliliğine vurgu yaparak şunları söyledi: "Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde birçok bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Çorakçılar - Aydınlıkevler Mahallesi’nde de bir noktada kentsel dönüşümü başlatmıştık. Şimdi Eski Terminalin karşısında da bir çalışma başlıyor. Birkaç ay içerisinde eski blokları kaldırarak yeni inşaata başlayacağız. Orada yüzde 90’ın üzerinde anlaşmalar tamamlandı. Melikgazi Belediyesi olarak bize gelen talepleri değerlendirip çalışma yapıyoruz. Bugüne kadar binlerce daireyi dönüştürdük. Hazırlamış olduğumuz Kentsel Dönüşüm Projemizi sizlerle paylaşıyoruz, eğer yüzde 90’ın üzerinde talep olursa çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız eski binaların yenilenmesi. Vatandaşlarımız Melikgazi Belediyemize duydukları güven ile kentsel dönüşüm talebinde bulunuyorlar. Aydınlıkevler’de ilk etapta yapmakta olduğumuz binamız hızlı bir şekilde belirli bir aşamaya geldi. Aydınlıkevler Mahallemizde eski binalar yer alıyor. Buraların dönüşümü için bir ön çalışma yaptık. Mülk sahiplerinin bizlerle anlaşması halinde ihaleye çıkacağız. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarımızla vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz".

Belediye, mülk sahiplerinin anlaşmaları sağlaması halinde süreçleri hızlandıracak ve ihaleye çıkarak inşaat çalışmalarına başlayacak. Proje, mahalledeki yapı stokunun yenilenmesini ve sosyal donatılarda iyileşmeyi hedefliyor.

MELİKGAZİ’DE TAM 8 BÖLGEDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BAŞARILI KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI İLE ATIL, ESKİ...

MELİKGAZİ’DE TAM 8 BÖLGEDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BAŞARILI KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI İLE ATIL, ESKİ, ÇÜRÜMÜŞ, RİSK TEŞKİL EDEN YAPILARI, MODERN VE GÜVENİLİR KONUTLARA DÖNÜŞTÜREN, SOSYAL DONATILARIYLA İLÇENİN REFAH SEVİYESİNİ YÜKSELTEN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, AYDINLIKEVLER MAHALLESİ’NDE YENİ VE BÜYÜK BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞLATIYOR.

MELİKGAZİ’DE TAM 8 BÖLGEDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BAŞARILI KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI İLE ATIL, ESKİ...

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Francken: Belçika’nın Türkiye’ye İhtiyacı Var — Türkiye-Belçika Savunma Sanayii Günü
2
Adana İmamoğlu'nda 72 yaşındaki Vahit Şentuna kayıp — Aramalar sürüyor
3
Kırıkkale'de Eş Zamanlı Operasyonda 4 Firari Yakalandı
4
Bilecik'te Metamfetamin Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
5
Nazilli Belediyesi 5 Bin Fidanı Işıklar Mahallesi'nde Dağıttı
6
Ordu'da Boztepe'de Kartpostallık Sis Manzarası

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi