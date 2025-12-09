Melikgazi'den Aydınlıkevler'de Yeni Kentsel Dönüşüm Hamlesi

Melikgazi Belediyesi, ilçede daha önce hayata geçirdiği ve yaşam kalitesini artıran kentsel dönüşüm uygulamalarının ardından Aydınlıkevler Mahallesi için yeni bir proje başlatıyor. Belediye, atıl, eski ve risk oluşturan yapıların modern konutlara dönüştürülmesi ile sosyal donatıların güçlendirileceğini bildiriyor.

Toplantıda bilgilendirme yapıldı

Aydınlıkevler Mahallesi sakinleri ile Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında proje ve süreç aktarıldı. Belediye yetkilileri, bölgedeki ön çalışmaları ve planlanan uygulama adımlarını vatandaşlarla paylaştı.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşümün gerekliliğine vurgu yaparak şunları söyledi: "Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde birçok bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Çorakçılar - Aydınlıkevler Mahallesi’nde de bir noktada kentsel dönüşümü başlatmıştık. Şimdi Eski Terminalin karşısında da bir çalışma başlıyor. Birkaç ay içerisinde eski blokları kaldırarak yeni inşaata başlayacağız. Orada yüzde 90’ın üzerinde anlaşmalar tamamlandı. Melikgazi Belediyesi olarak bize gelen talepleri değerlendirip çalışma yapıyoruz. Bugüne kadar binlerce daireyi dönüştürdük. Hazırlamış olduğumuz Kentsel Dönüşüm Projemizi sizlerle paylaşıyoruz, eğer yüzde 90’ın üzerinde talep olursa çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız eski binaların yenilenmesi. Vatandaşlarımız Melikgazi Belediyemize duydukları güven ile kentsel dönüşüm talebinde bulunuyorlar. Aydınlıkevler’de ilk etapta yapmakta olduğumuz binamız hızlı bir şekilde belirli bir aşamaya geldi. Aydınlıkevler Mahallemizde eski binalar yer alıyor. Buraların dönüşümü için bir ön çalışma yaptık. Mülk sahiplerinin bizlerle anlaşması halinde ihaleye çıkacağız. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarımızla vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz".

Belediye, mülk sahiplerinin anlaşmaları sağlaması halinde süreçleri hızlandıracak ve ihaleye çıkarak inşaat çalışmalarına başlayacak. Proje, mahalledeki yapı stokunun yenilenmesini ve sosyal donatılarda iyileşmeyi hedefliyor.

