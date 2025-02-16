Melikgazi Kayseri Basketbol, Bodrum Basketbol'u Farklı Geçti

Melikgazi Kayseri Basketbol, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bodrum Basketbol'u 93-43 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 17:49
Melikgazi Kayseri Basketbol, Bodrum Basketbol'u Farklı Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Kritik Maç

Melikgazi Kayseri Basketbol, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Bodrum Basketbol ile karşı karşıya geldi. Sahasında oynanan bu önemli maçta, ev sahibi ekip rakibini 93-43 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı.

Maçın Detayları

Melikgazi Kayseri Basketbol takımı, üstün oyunuyla göz doldurarak, ligin ikinci yarısına etkileyici bir başlangıç yaptı. Bodrum Basketbol ise bu karşılaşmada istediği performansı sergileyemedi.

Bu sonuçla birlikte Melikgazi Kayseri Basketbol, ligdeki konumunu güçlendirirken, Bodrum Basketbol ise zorlu bir döneme girmiş oldu.

İki takımın da kalan maçları, lig sıralamasında belirleyici olacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Melikgazi Basketbol ile Bodrum Basketbol...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Melikgazi Basketbol ile Bodrum Basketbol, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bodrum Basketbol oyuncusu Selin Tekin (sağda) rakipleriyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Melikgazi Basketbol ile Bodrum Basketbol...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Melikgazi Basketbol ile Bodrum Basketbol, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bodrum Basketbol oyuncusu Selin Tekin (sağda) rakipleriyle mücadele etti.

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