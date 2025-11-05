Melikgazi’nin Temizlik Ordusu: 58 Mahallede Sonbahar Temizliği

Günde yaklaşık 700 kilometre yol süpürülüyor

Melikgazi Belediyesi, temiz çevre ve düzenli mahalleler hedefiyle 58 mahallede başlattığı sonbahar temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belirlenen programa göre tüm sokak ve caddelerde topyekûn kapsamlı temizlik yapılıyor.

Anbar Mahallesinde gerçekleştirilen temizlik çalışmasını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, mesai arkadaşlarına kolaylıklar dileyerek çalışmaların koordineli yürütüldüğünü vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın daha temiz bir çevrede yaşaması için 58 mahallemizde 365 gün temizlik yapıyoruz. Mahalle muhtarlarıyla koordineli olarak gerçekleştirilen çalışmalarımız, her bir mahalle için köşe bucak yapılıyor. Ekiplerimiz, bir yandan tankerlerle sokakları yıkıyor çöpleri topluyor bir yandan da yolları süpürüyor, kurumuş otları alıyor. Geri dönüşüm atıkları da toplanmış oluyor. Günde yaklaşık 700 kilometre yol süpürüyoruz. Toplamda 60 civarı aracımızla Melikgazi’ye hizmet veriyoruz. Sonbahar temizliği kapsamında 15 mahallemizde 20’ncisini düzenlediğimiz toplu temizlik çalışmasını yapıyoruz. Anbar Mahallemizde Ağaç İşleri, Demirciler Sitesi gibi bölgelerde 100 kişilik temizlik personelimiz ile genel temizlik çalışması yapılacak. Belediyenin dörtte bir bütçesi temizliğe harcanıyor. Esnaf ve vatandaşlarımızdan rica da bulunmak istiyoruz. Lütfen çevre temizliğine dikkat edelim, çöpleri dışarı değil, çöp konteynerlerine atalım. İnşallah Melikgazi’mizi hep birlikte daha da güzelleştirelim. Herkesin çevre ve doğa temizliğine özen göstermesi lazım. Biz Melikgazi olarak tüm personelimiz ile ilçemizin daha temiz olması için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımız ilçemize hayırlı olsun. Tüm mahallelerimize daha güzel bir hizmet vermek için çalışan, emek veren tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

