Melikgazi personeline AFAD işbirliğiyle Afet Farkındalık Eğitimi

Melikgazi Belediyesi, Kayseri AFAD İl Müdürlüğü işbirliğiyle belediye personelini olası afetlere karşı hazırlıklı hale getirmek amacıyla Afet Farkındalık Eğitimi düzenledi. Eğitim, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği

Eğitimde deprem, sel, yangın ve diğer acil durumlarda yapılması gereken doğru davranışlar uygulamalı örneklerle aktarıldı. Katılımcılara afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken tedbirler, müdahale yöntemleri ve koordinasyon süreçleri hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Yapılan çalışmalar ve kurum içi düzenlemeler

Melikgazi Belediyesi, afetlerin önlenmesi, zararların azaltılması ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi için ilgili kurumlarla işbirliği yapıyor. Belediyede kurulan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü hem personel hem de vatandaşlara yönelik eğitim ve planlama çalışmaları yürütüyor.

Başkan Mustafa Palancıoğlu'nun değerlendirmesi

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Melikgazi Belediyesi olarak özellikle deprem başta olmak üzere olması ihtimal tüm afetlere karşı bilinçlendirme ve farkındalık eğitimlerimizi hassas bir şekilde sürdürüyoruz. Personelimize yönelik gerçekleştirdiğimiz bu eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilmektedir. Belediyemizde afetlerin önlenmesi, zararların ortadan kaldırılması veya azaltılması için gerekli önlemlerin alınması, ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, kısa ve uzun vadeli planların hazırlanması, çalışmalar yapılmasına yönelik Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü kurmuştuk. Bu müdürlüğümüz ilgili kurumlarla birlikte afetlerle ilgili hem vatandaşlarımıza hem de personelimize eğitimler veriyor. Bugün personelimize yönelik verdiğimiz eğitimde afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışlar teorik olarak anlatıldı. Personelimizin afet anında doğru, bilinçli ve hızlı bir şekilde hareket edebilmesi hem kendi güvenlikleri hem de vatandaşlarımıza daha etkin hizmet verebilmesi açısından büyük önem taşıyor. AFAD ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaları düzenli olarak sürdüreceğiz. Eğitimde emeği geçenlere ve katılım sağlayanlara teşekkür ederim

