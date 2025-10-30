Melissa Kasırgası Haiti'yi Vurdu: 25 Ölü, Seller ve Tahliyeler

Melissa Kasırgası Haiti'de 25 Kişinin Ölümüne Yol Açtı

La Digue Nehrinin Taşması ve Kurtarma Çağrısı

Haiti'nin güneyindeki kıyı kasabası Petit-Goave'nin Belediye Başkanı Jean Bertrand Subreme, La Digue Nehri'nin taşması ve çevredeki evlerin su basması sonucu 25 kişinin öldüğünü bildirdi.

Çarşamba sabahı itibarıyla onlarca evin yıkıldığı ve insanların halen enkaz altında mahsur kaldığını belirten Subreme, hükümete insanların kurtarılması için yardım çağrısı yaptı.

Bölgesel Etkiler: Jamaika ve Küba

Kasırganın etkili olduğu diğer bir ülke Jamaika'da da yaklaşık 25 bin kişi sığınaklara tahliye edildi. Jamaika Eğitim Bakanı Dana Morris Dixon, Ada'nın yüzde 77'sinde elektrik kesintisi olduğunu ancak su sistemlerinin kasırgadan büyük ölçüde etkilenmediğini söyledi.

Hükümet yetkilisi Fitz-Henley, bir yerel radyo istasyonuna verdiği demeçte, ülkenin batısında bir ağacın bebeğin üzerine düşmesi sonucu en az bir kişinin öldüğünü aktardı.

Hızı saatte 295 kilometreye kadar çıkan ve şiddeti 5. Kategori olarak belirtilen Melissa Kasırgası, Haiti, Jamaika ve Küba’da etkili olmaya devam ediyor.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ülkede 735 binden fazla kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

