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Meloni: Açlık ve Yoksulluk Sorunları İçin Çok Uzağız

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna ve Orta Doğu krizlerinin açlık ve yoksulluk sorunlarını çözmeyi zorlaştırdığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 19:25
Meloni: Açlık ve Yoksulluk Sorunları İçin Çok Uzağız

Meloni'den Çarpıcı Açıklamalar

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna ve Orta Doğu’daki krizlerin açlık ve yoksulluk sorunlarının çözümünü zorlaştırdığını belirtti. G20 Dönem Başkanı Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Meloni, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Açlık ve Yoksulluk Sorunları Tehlikede

Meloni, zirvenin gündemindeki açlık ve yoksulluk konusuna dikkat çekerek, "Rusya'nın buğdayı silah olarak kullandığı Ukrayna’da ve Orta Doğu’da süregelen krizler göz önüne alındığında açlık ve yoksulluk sorunlarını çözmekten çok ama çok uzaktayız." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Rusya'ya Yaklaşımını Değerlendirdi

ABD yönetiminin, Ukrayna’ya sağladığı uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiğine yönelik haberler üzerine Meloni, "ABD'nin Ukrayna'ya ilişkin son tercihi, Rusya'nın katıldığı G20 arifesinde benzeri görülmemiş saldırganlığına bir yanıttır. İtalya ise her zaman hava savunma konusuna odaklandı." dedi.

Ukrayna'ya Destek Sürecek

Başbakan Meloni, savaş devam ettiği sürece Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekleyerek, uluslararası meseleler karşısında dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Scholz'un Putin ile Görüşmesi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesini de değerlendiren Meloni, bu durumu skandal olarak görmediğini belirtti. Meloni, "Savaşın başından beri bu tip görüşmeler olmuştur ve Scholz’un tutumu Ukrayna’ya verilen destekle uyumludur." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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