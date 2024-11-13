Meloni: Çevre Korumasında Pragmatizm Şart

Meloni'den Çevre Koruma Açıklamaları

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, çevre koruma konusundaki ideolojik yaklaşımların yetersiz kaldığını ifade ederek, pragmatik bir tutum sergilenmesi gerektiğini belirtti.

Meloni, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) yaptığı konuşmada, "(COP28) Dubai'de kendimize iddialı hedefler belirledik; bu hedeflere ulaşmak, başlıca emisyon salan ülkelerden başlayarak herkesin işbirliğini gerektiriyor." dedi.

İklim Değişikliği ile Karşılaşacak Sorumluluklar

Meloni, iklim konusundaki geçerli uzlaşıların sağlanması açısından gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farklılıkların aşılmasının önemine değinirken, "COP zirvelerinin başarılı olup olmayacağı tamamen bizim elimizde" ifadesini kullandı.

"Ben bir anneyim ve bir anne olarak hiçbir şey bana, kızımın ve onun neslinin daha iyi bir yerde yaşamasını sağlayacak politikalar için çalışmaktan daha fazla tatmin veremez," diyen Meloni, karbonsuzlaştırmanın ve sürdürülebilirliği sağlamanın öncelikli hedefler arasında olduğunu vurguladı.

Teknolojik Tarafsızlık ve Enerji Çeşitliliği

Meloni, "İnsanı merkeze alarak doğayı korumalıyız. Bu konuda aşırı ideolojik bir yaklaşım, başarı yolundan sapmamıza sebep olabilir. Teknolojik tarafsızlık doğru yaklaşımdır; çünkü fosil yakıt tedarikinin başka bir alternatifi yoktur" şeklinde konuştu.

Ayrıca, 2030 yılına kadar dünya nüfusunun 8,5 milyara ulaşacağını belirten Meloni, enerji tüketimindeki artış göz önüne alındığında dengeli bir enerji karışımına ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Yenilenebilir enerji, biyoyakıtlar ve nükleer füzyon gibi mevcut teknolojilerin kullanılması gerektiğini ifade etti.

İtalya'nın Enerji Diplomasi ve İklim Fonları

Meloni, İtalya'nın nükleer füzyon alanında ilerleme kaydettiğini ve bu teknolojiyi yeniden başlatmak istediklerini söyledi. Ayrıca, "İtalya, üzerine düşeni yapmaya devam etmeyi planlıyor. İklim fonumuzun 4 milyar avroyu aşan kısmını Afrika'ya tahsis ediyoruz" şeklinde ekledi.

Bunun yanı sıra, yeni bir enerji diplomasisi ile dünyanın kuzeyi ve güneyi arasındaki işbirliği fırsatlarını artırmaya çalıştıklarını belirterek, "Kaderimiz birbirimize bağlı" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.