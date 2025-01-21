Meloni'den AB'ye NATO'nun Avrupa Ayakını Güçlendirme Çağrısı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaptığı telefon görüşmesinde, NATO'nun Avrupa ayağının somut şekilde güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Roma'daki Başbakanlık sarayı Chigi'den yapılan yazılı açıklamada, Meloni'nin 3 Şubat'ta gerçekleştirilecek Avrupa'nın savunması konulu gayriresmi AB Zirvesi öncesinde bu görüşmeyi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Meloni'nin NATO'nun Avrupa ayağının güçlendirilmesi için ortaya konan somut adımlara vurgu yaptığı ve Avrupa savunma sanayisinin rekabet gücünün artırılması için savunma alanındaki AB girişimlerinin tamamlayıcılık çerçevesinde ilerlemesi gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.

Ayrıca, bu görüşmede gerekli büyük yatırımları desteklemek amacıyla yeni ve daha etkili ortak araçlar üzerinde çalışma gerekliliği ve aciliyetine dikkat çekildi.