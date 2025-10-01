Meloni'den Küresel Sumud Filosu'na Bekleme Çağrısı: Gazze Planına Destek Vurgusu

Meloni'den Küresel Sumud Filosu'na Bekleme Çağrısı

Kopenhag zirvesinde uyarı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Danimarka ev sahipliğinde başkent Kopenhag'da düzenlenen güvenlik ve savunma konulu gayriresmi zirve girişinde, Küresel Sumud Filosu'nun harekete geçmeden önce beklemesi gerektiğini söyledi.

Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için bir plan sunduğu dönemde filonun yoluna devam etmesinin sorgulanması gerektiğini belirterek, "Gazze için hazırlanan plana Avrupa’nın desteği önemli, Hamas'ın cevabını bekliyoruz. Ve inanıyorum ki bu aşamada, tarihi bir fırsatla karşı karşıyayken, bir dereceye kadar tehlike ve sorumsuzluk taşıyan bir girişimde ısrar etmek… Bunu anlamam gerekiyor." dedi.

İnsani gerekçe tartışması

Meloni, Küresel Sumud Filosu meselesinin farklı boyutlara kaydığını vurguladı. Filonun "insani" gerekçe ile yola çıktığı iddiasının sorgulandığını, asıl amacın bir deniz ablukasını zorlamak olabileceği riskinden söz etti:

"İnsani bir mesele için doğduğu söylenen bir girişimin, aslında insani bir mesele olmadığı, bir deniz ablukasını zorlamak için olması riski ortaya çıktı ki bu tamamen başka bir şeydir. Zaten insani bir gerekçeyle olsaydı, bu yardımların güvenli şekilde ulaştırılması için yapılmış olan sayısız teklif kabul edilirdi. Dolayısıyla konunun tamamen başka bir şey olduğu ama bu saatlerde inanılmaz boyutlar kazandığı açık. Çünkü herkesin, sorumluluk üstlenmenin, barış görüşmeleri sürerken beklemenin, Filistin halkının acılarını hafifletmek için yapabileceğimiz en faydalı şey olduğunu anlaması gereken bir dönemdeyiz. Ama belki de Filistin halkının acısı öncelikli değildi."

Başbakan ayrıca İspanya'nın da konuyla ilgili olarak İtalya ile benzer bir tutum sergilediğine dikkat çekti.

NATO, sınırlar ve Rusya gerilimi

Meloni, gündemdeki toplantıların kapsamlı olduğunu belirterek, "(NATO) İttifakın sınırları son derece geniş, güney kanadını unutmamalıyız" ifadelerini kullandı ve güney güvenliğinin önemine vurgu yaptı.

Rusya'ya ait insansız hava araçlarının bazı NATO ve AB ülke hava sahalarını ihlal etmesine ilişkin soruya verdiği yanıtta Meloni, "Bence bir yandan Rusya, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya başka hava savunma sistemleri göndermesini engellemeye çalışıyor, diğer yandan ise duyurulan yaz saldırısının başarısız olduğunu gizleme ihtiyacı duyuyor. Bununla birlikte, soğukkanlı olmamız, provokasyonlara cevap vermememiz ama kendimizi hazırlamamız gerektiğine inanıyorum." dedi.