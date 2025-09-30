Meloni'den Küresel Sumud Filosu'na 'Durun' Çağrısı

Meloni, Trump'ın planıyla doğan barış umudunu korumak için Küresel Sumud Filosu'na İsrail ablukasını zorlamaktan kaçınma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 22:23
Meloni'den Küresel Sumud Filosu'na çağrı: Gazze için umut bozulmasın

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için sunduğu plan sonrası bölge için doğan bir anlaşma umudunun olduğunu belirtti ve Küresel Sumud Filosu'nun İsrail deniz ablukasını zorlamasının bu umudu tehlikeye atacağından endişe duyduğunu açıkladı.

Meloni, ablukadaki Gazze'ye insani yardım götüren filo hakkında yayımladığı yazılı açıklamada, filonun şimdi durması ve yardımların güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlayacak alternatif önerilerden birini kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

Meloni'nin açıklamasından öne çıkanlar

Meloni, ABD Başkanı Trump'ın dün açıkladığı 20 maddelik plan referansıyla şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Trump'ın önerdiği Orta Doğu barış planıyla birlikte, savaşı ve Filistinli sivillerin çektiği acıları sona erdirecek ve bölgeyi istikrara kavuşturacak bir anlaşma için nihayet umut doğdu. Bu umut, pek çok kişinin bozmaktan memnuniyet duyacağı kırılgan bir dengeye dayanmaktadır. Filonun, İsrail deniz ablukasını delme girişiminin buna bir bahane olabileceğinden korkuyorum. Bu nedenle, filonun şimdi durması ve yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılması için sunulan çeşitli önerilerden birini kabul etmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun dışındaki her tercih, barışın engellenmesi, çatışmanın körüklenmesi ve böylece esasen rahatlatılmak istendiği söylenen Gazze halkına zarar vermek için bir bahane haline gelme riskini taşıyor. Şimdi ciddiyet ve sorumluluk zamanı."

İtalyan donanmasının rolü ve filonun tepkisi

İtalya Genelkurmay Başkanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, filoya eşlik eden İtalyan donanmasına ait Alpino fırkateyni'nin, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yaklaşan filodaki teknelerden ayrılmak isteyen aktivistleri güvertesine alabileceğini ve bunun için her tekneye "son çağrı" mesajı göndereceğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, Alpino fırkateyninin Gazze'nin 150 deniz mili açığından ileriye gitmeyeceği belirtildi.

Küresel Sumud Filosu'ndaki İtalyan heyeti ise Genelkurmay açıklamasını kınayarak, bu hamleyi hareketi "bölme girişimi ve sabotaj" olarak nitelendirdi.

