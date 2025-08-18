Meloni'den Ukrayna'da Barış İçin 'Birleşme' Çağrısı

Toplantı öncesi lider açıklamaları

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşmak ve adaletin sağlanması isteniyorsa bunun ancak birlik içinde mümkün olacağını söyledi.

Meloni, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderlerle birlikte, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenlenecek ortak toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında bugün için "bugünün önemli bir gün olduğunu" ifade eden Meloni, "3 yılı aşkın sürenin ardından artık bir şeylerin değiştiğini" belirtti.

Meloni, Ukrayna'ya birlik halinde destek olmanın önemine vurgu yaparak, "Barışa ulaşmak ve adaleti sağlamak istiyorsak, bunu birleşerek yapmamız gerektiğini hatırlamalıyız." dedi.

İtalya olarak başından beri Ukrayna'nın yanında olduklarını kaydeden Meloni, barış için sarf ettiği çabalar nedeniyle Trump'ı desteklediklerini belirtti.

Meloni ayrıca, Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesinin her türlü barışın ön koşulu olduğunu ve bunun toplantıda ele alınacağını söyledi.