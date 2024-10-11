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Meloni: Gazze ve Lübnan'da Ateşkes Kalıcı Çözüm İçin Gereken Ön Koşuldur

İtalya Başbakanı Meloni, Orta Doğu'daki kalıcı çözüm için ateşkesin şart olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 23:59
Meloni: Gazze ve Lübnan'da Ateşkes Kalıcı Çözüm İçin Gereken Ön Koşuldur

MELONİ'YE GÖRE ATEŞKES ÖNEMLİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Gazze ve Lübnan'da ateşkes sağlanmasının, İsrailli rehinlerin serbest bırakılması ve bu süreçten etkilenen sivillere yardım edilmesinin, Orta Doğu sorununa kalıcı bir çözüm için ön koşul olduğunu ifade etti.

MED9 Zirvesi Sonrası Açıklamalar

Başbakan Meloni, MED9 grubu liderlerinin Kıbrıs'taki zirvesine dair verdiği bilgilerde bu konuların tartışıldığını belirterek; "Gazze ve Lübnan'da ateşkesin sağlanması, rehinelerin kurtarılması ve sivil yardımların önemi üzerinde durduk. Bu unsurlar, kalıcı bir çözüm için gereklidir," dedi.

Meloni, Orta Doğu'da "iki devlet, iki halk" çözümüne destek verdiklerini tekrarladı.

UNIFIL'e Yönelik Saldırıya Tepki

Dün, İsrail ordusunun, İtalyan askerlerinin de bulunduğu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) saldırması hakkında yorum yapan Meloni, "İtalyan hükümeti durumu dikkatle izliyor. Bu saldırıyı kınıyoruz; BM’nin 1701 sayılı kararının ihlali. İspanya ve Fransa ile ortak bir açıklama yapma kararı aldık," dedi.

G7 Savunma Bakanları Toplantısı

Meloni, 18-20 Ekim tarihlerinde G7 Dönem Başkanlığı'nı üstlenecekleri toplantıda, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirilmesi ile ilgili karar alınmasını öngördüklerini belirtti.

Düzensiz Göç ve Avrupa Rekabetçiliği Üzerine

İtalya'nın Arnavutluk'ta iki göç merkezi kuracağına dair protokole değinen Meloni, bu merkezlerin insan kaçakçılarına karşı yenilikçi bir çözüm sunduğunu kaydetti. Ayrıca, Avrupa'da rekabetçiliğin geliştirilmesi hakkında tartışmalar yaptıklarını, bu konunun Avrupa'nın geleceği için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

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