Meloni ile AB Konseyi Başkanı Costa Roma'da Ukrayna ve Orta Doğu'yu Görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın, Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldığı görüşme Roma'da yapıldı.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meloni'nin, 27 Ağustos'ta Avrupa başkentlerine ziyaret turu başlatan Costa ile bu akşam Roma'daki Başbakanlık sarayı Chigi'de görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmede, özellikle Ukrayna ve Orta Doğu'daki durum başta olmak üzere uluslararası gündemin önde gelen dosyaları ele alındı ve 1-2 Ekim'de Kopenhag'da yapılacak olan gayriresmi Avrupa Konseyi toplantısı ile Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi gibi yaklaşan zirvelere hazırlık yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Costa'nın değerlendirmeleri

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da Meloni ile görüşmesine ilişkin, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İtalya, Rus saldırganlığının başlangıcından bu yana Ukrayna'nın sadık bir destekçisi olmuştur. Ukrayna'yı adil ve kalıcı bir barış yoluna koymak için ortak çabalarımızı görüştük. Ukrayna'nın güvenliği ile Avrupa'nın güvenliği birbiriyle bağlantılıdır."

Costa, "Avrupa için Güvenlik Eylemi (SAFE)" isimli araçlardan faydalanarak ortak savunma hazırlıklarını arttırmaları gerektiğini belirtti ve devamında şunları yazdı:

"Bu, sanayimize, rekabet gücümüze fayda sağlayacak ve vatandaşlarımız için istihdam yaratacaktır. Güvenli bir Avrupa aynı zamanda müreffeh bir Avrupa olmalıdır. Sadeleştirme çabalarımızı sürdürmeli, enerji fiyatlarını düşürmeli ve geleneksel sanayilerimizi desteklemeliyiz."